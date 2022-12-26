Cидорчук назвал лучших партнеров по центру поля в своей карьере

Украинский хавбек выделил одного соотечественника и одного легионера.

Капитан и полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук ответил на вопросы нескольких фанатов в Instagram.

Украинец рассказал о том, кого считает лучшим партнером по центру поля в своей карьере.

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Сидорчук выделил своего одноклубника Николая Шапаренко и экс-футболиста "сине-белых" Мигеля Велозо.

"Сейчас для меня это Николай Шапаренко. За его умение продвигать мяч, за то, что он не останавливается от первой до последней минуты, за его неуступчивость. Он будет на первом месте.

На второе поставлю Мигеля Велозу. Он многое умел на поле и был очень умным футболистом", - сказал Сидорчук.

Велозу выступал за Динамо Киев с 2012 по 2016 год. Сейчас он защищает цвета итальянской Эллас Вероны.