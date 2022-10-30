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"ДКую за довіру": Сидорчук провел 300-й матч за Динамо

Украинский полузащитник отметился достижением в составе киевского клуба.
Вчера, 23:10
Сергей Сидорчук / ФК Динамо Киев
Сергей Сидорчук / ФК Динамо Киев
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В воскресенье, 30 октября, киевское Динамо в рамках десятого тура Украинской Премьер-лиги обыграло криворожский Кривбасс со счетом 3:1.

Голевой передачей в случае первого гола киевлян отметился капитан команды Сергей Сидорчук, для которого данный поединок стал особенным.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", Сидорчук провел свой 300-й матч в составе Динамо. Свою первую игру за столичный клуб 31-летний хавбек провел 10 марта 2013 года, выйдя на поле в гостевом матче УПЛ против луцкой Волыни (2:0).

Сам Сергей отреагировал на данное достижение, опубликовав соответствующий пост у себя в Instagram.

"300-й матч у футболці Динамо. ДКую за довіру", - написал Сергей.

Стоит также отметить, что он стал десятым игроком, который сыграл 300 и более игр за киевлян во всех турнирах во времена независимости Украины. Среди действующих игроков из состава команды он уступает лишь Денису Гармашу, на счету которого 343 матча.

Рекордсмены Динамо по проведенным матчам во времена независимости Украины:

1. Александр Шовковский - 636 матчей
2. Олег Гусев - 443
3. Сергей Ребров - 360
4. Владислав Ващук - 357
5. Валентин Белькевич - 345
6. Денис Гармаш - 343
7. Андрей Ярмоленко - 341
8. Максим Шацких - 328
9. Андрей Несмачный - 326
10. Сергей Сидорчук - 300

Победив Кривбасс Динамо поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 13 очков после восьми сыгранных туров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев Сергей Сидорчук
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