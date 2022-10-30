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Динамо - Кривбасс 3:1: обзор матча и результат игры 30.10.2022

Криворожцы не сумели сдержать киевлян, нанеся за всю игру всего один удар по воротам соперника.
Сегодня, 19:04
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
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В воскресенье, 30 октября, во Львове состоялся матч десятого тура УПЛ между Динамо и Кривбассом. Победу праздновали номинальные хозяева со счетом 3:1.

Сразу три гола команды забили в первом тайма. В течение двух минут киевляне сумели дважды расписаться в воротах Богдана Сарнавского, постарались Владислав Ванат и Виталий Буяльский. Криворожцы сумели отыграть один мяч, забив гол в раздевалку усилиями Романа Дебелко.

После перерыва "бело-синие" получили право на 11-метровый удар, однако Виктор Цыганков с "точки" не сумел переиграть Сарнавского. Но радость Кривбасса продлилась недолго, потому что уже через минуту оборона упустила Буяльского, который оформил дубль.

После этого команда Юрия Вернидуба словно опустила руки, заранее сдавшись, так как до самого конца встречи они не нанесли ни одного удара по воротам Руслана Нещерета.

В итоге Динамо одержало победу, которая позволила команде подняться на седьмое место в таблице, имея в активе 13 очков. Кривбасс идет 13-м с шестью очками.

Статистика матча Динамо - Кривбасс 10-го тура УПЛ

Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 9 - 1
Удары в створ: 5 - 1
Фолы: 11 - 3
Атаки: 111 - 62

Динамо - Кривбасс - 3:1
Голы: Ванат, 20, Буяльский, 22, 59 - Дебелко, 45+2.

Динамо: Нещерет - Тымчик (Кендзера, 65), Забарный, Попов, Караваев (Вивчаренко, 64) - Сидорчук - Цыганков, Буяльский (Шепелев, 82), Гармаш (Лонвейк, 71), Кабаев (Перрис, 65) - Ванат.

Кривбасс: Сарнавский - Якимец, Ловрич, Семенов, Дибанго - Капич, Банада (Шевченко, 71), Татарков (Кораблин, 35), Задерака (Микитишин, 71), Хомченовский - Дебелко.

Предупреждения: Тымчик, Гармаш, Попов - Дибанго.

На 58-й минуте Цыганков не реализовал пенальти (вратарь).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс Динамо Киев чемпионат Украины
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