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Один из главных немецких талантов определился с будущим клубом

Юссуфа Мукоко намерен усилить атаку Барселоны.
Сегодня, 15:26
Юссуфа Мукоко
Юссуфа Мукоко

Нападающий Боруссии Дортмунд Юссуфа, контракт которого истекает летом, вероятно, сменит клубную прописку.

По информации немецких СМИ, 18-летний игрок определился с приоритетным направлением своей дальнейшей карьеры.

Футболист намерен перебраться в каталонскую Барселону.

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Сообщается, что футболист отклонил последнее предложение "шмелей" по новому контракту.

Также отмечается, что "сине-гранатовые" предупредили игрока о том, что не смог удовлетворить его финансовые аппетиты в полной мере.

В нынешнем сезоне Мукоко за 12 матчей оформил шесть голов и три результативные передачи.


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