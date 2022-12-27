ПСЖ решил вступить в гонку за звезду ЧМ-2022
На Софьяна Амрабата появился ещё один претендент.
Звезда сборной Марокко Софьян Амрабат привлек внимание ещё одного европейского топ-клуба.
По информации французских СМИ, в борьбу вклинился ПСЖ.
Сумма перехода может составить 40 млн евро.
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Парижане попытаются привлечь к переговорам соотечественника Амрабата Ашрафа Хакими.
В текущем сезоне Амрабат провел 20 матчей на клубном уровне, не оформив результативные действия.