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ПСЖ решил вступить в гонку за звезду ЧМ-2022

На Софьяна Амрабата появился ещё один претендент.
Сегодня, 16:49
Софьян Амрабат
Софьян Амрабат

Звезда сборной Марокко Софьян Амрабат привлек внимание ещё одного европейского топ-клуба.

По информации французских СМИ, в борьбу вклинился ПСЖ.

Сумма перехода может составить 40 млн евро.

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Парижане попытаются привлечь к переговорам соотечественника Амрабата Ашрафа Хакими.

В текущем сезоне Амрабат провел 20 матчей на клубном уровне, не оформив результативные действия.


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