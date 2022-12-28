Борусссия Дортмунд включилась в борьбу за одно из открытий ЧМ-2022

Алексис Мак Аллистер может перебраться в Бундеслигу.

Аргентинец Алексис Мак Аллистер не только стал чемпионом мира, но и был одним из открытием прошедшего Мундиаля.

В очередь за полузащитником выстроилось ряд клубов. Одним из таких стала Боруссия Дортмунд.

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Детали потенциальной сделки в данный момент неизвестны. Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 млн евро.

В текущем сезоне АПЛ Мак Аллистер провел 14 матчей за Брайтон. На его счету пять забитых мячей.