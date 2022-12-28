Французский клуб получил дисквалификацию из Кубка страны

В составе Кана вышел на поле футболист, который должен был пропустить встречу.

Французский Кан дисквалифицирован с текущего розыгрыша Кубка страны.

В матче восьмого раунда турнира в составе команды вышел на поле Дьедун Гаучо, который не имел такого права.

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Гаучо должен был пропускать данный поединок из-за перебора желтых в матче за резервную команду.

Вместо Кана в Кубке продолжит выступление ФК Вире. Стоит отметить, что в матче с Вире "викинги" победили со счетом 3:0.