Роналду предлагает огромную зарплату для обслуживающего персонала на свою виллу
Португалец готов щедро оплачивать труд поваров, дворецкого, уборщиков и садовников
Криштиану Роналду решил озаботиться личными делами в то время, когда ему не приходится отвлекаться на футбол.
Португалец занялся поиском обслуживающего персонала на свою виллу в районе Кинта-да-Маринья в Португалии.
По информации Corriere Dello Sport, Роналду ищет дворецкого, поваров, уборщиков и садовников и готов платить им 6 тысяч евро в месяц.
Вероятно, столь щедрая оплата обусловлена размерами жилья. Вилла занимает площадь в 3 тысячи квадратных метров.
На ее территории расположено тенисные корты, открытые бассейны, тренажерный зал и большой гараж, в котором помещается 20 автомобилей.
Напомним, на рождество возлюбленная Роналду Джорджина Родригес решила подарить ему роскошный автомобиль.