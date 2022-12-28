Роналду предлагает огромную зарплату для обслуживающего персонала на свою виллу

Криштиану Роналду решил озаботиться личными делами в то время, когда ему не приходится отвлекаться на футбол.

Португалец занялся поиском обслуживающего персонала на свою виллу в районе Кинта-да-Маринья в Португалии.

По информации Corriere Dello Sport, Роналду ищет дворецкого, поваров, уборщиков и садовников и готов платить им 6 тысяч евро в месяц.

Вероятно, столь щедрая оплата обусловлена размерами жилья. Вилла занимает площадь в 3 тысячи квадратных метров.

На ее территории расположено тенисные корты, открытые бассейны, тренажерный зал и большой гараж, в котором помещается 20 автомобилей.

Напомним, на рождество возлюбленная Роналду Джорджина Родригес решила подарить ему роскошный автомобиль.