Анчелотти высказался о зимнем трансферном окне Реала

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о комплектации своего состава.

По словам итальянского специалиста, "сливочные" не нуждаются в усилении своего состава.

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"Трансферов на вход не будет, потому что у нас отличный состав. Не знаем насчет трансферов на выход, возможно, некоторые игроки, которые имеют меньше игрового времени, хотят уйти.

Думаю, что мы сильнее по сравнению с декабрем 2021 года. И пусть это будет трудно, но почему бы нам не улучшить собственные достижения прошлого сезона.

Хорошая новость, что клуб достиг договоренности с семьей Эндрика на 2024 год. Он большой талант и замечательный игрок", - сказал Анчелотти