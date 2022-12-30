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Анчелотти высказался о зимнем трансферном окне Реала

Итальянский специалист выразил удовлетворительность своим составом.
Сегодня, 09:14
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о комплектации своего состава.

По словам итальянского специалиста, "сливочные" не нуждаются в усилении своего состава.

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"Трансферов на вход не будет, потому что у нас отличный состав. Не знаем насчет трансферов на выход, возможно, некоторые игроки, которые имеют меньше игрового времени, хотят уйти.

Думаю, что мы сильнее по сравнению с декабрем 2021 года. И пусть это будет трудно, но почему бы нам не улучшить собственные достижения прошлого сезона.

Хорошая новость, что клуб достиг договоренности с семьей Эндрика на 2024 год. Он большой талант и замечательный игрок", - сказал Анчелотти


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