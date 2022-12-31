Рэшфорд рассказал почему не вышел в старте на матч против Вулверхэмптона

Английский вингер по курьезной причине не посетил одно из командных собраний.

В рамках чемпионата Англии Манчестер Юнайтед встретился с Вулверхэмптоном.

Главный тренер Эрик тен Хаг отметился неожиданным решением в плане выбора состава. Вместо Маркуса Рэшфорда в старте вышел Алехандро Гарначо.

После игры английский вингер рассказал о том почему наставник оставил его на скамейке. Причина оказалась курьезной, но понятной каждому из нас. Игрок проспал одно из командных собраний.

Впрочем, футболисту это не помешалось отметиться в матче. Именно Рэшфорд принес Манчестер Юнайтед минимальную победу после выхода на замену.