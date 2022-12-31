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Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1: обзор матча и результат игры 31.12.2022

Очередная серая игра подопечных Тен Хага.
Сегодня, 16:36
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон / Getty Images

В субботу, 31 декабря, на стадионе Молинью Вулверхэмптон принимал Манчестер Юнайтед в рамках 18 тура АПЛ.

Первый тайм был достаточно напряженным, но без множества моментов. Гости пытались контролировать игру, но единственный острый момент был у Алехандро Гарначо.

Во втором тайме на поле появился Маркус Рэшфорд, но хозяева поля стали гораздо активнее. Неплохой момент был у Рубена Невеша во время стандарта, но Де Хеа парировал удар.

Единственный гол в матче на счету Рэшфорда, после прекрасного прохода не оставившего ни одного шанса киперу Жозе Са. В конце матча англичанин забил еще один гол, но VAR зафиксировал игру рукой.

Статистика матча чемпионата Англии Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Решфорд, 76

Удары: 10 - 16
Удары в створ: 3 - 6
Фолы: 11 - 11
Атаки: 96 - 108

Вулверхэмптон: Жозе Са - Семеду (Кастро, 65), Коллинз, Килмен, Буэно (Гомеш, 73) - Моутинью (Аит-Нури, 72), Рубен Невеш, Матеуш Нунеш - Подэнсе (Хименес, 81), 46) , Хван Хи Чхан.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Уан-Бисака, Варан, Шоу, Маласиа - Эриксен (Фред, 61), Каземиро, Бруну Фернандеш (Магуайр, 90) - Марсияль (ван де Бек, 81), Антони (Эланга, 9 (Рэшфорд, 46).

Предупреждения: Семеду, 26 – Каземиро, 57, Фред, 72, Рэшфорд, 88

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