Пока Зина был на поле – Арсенал не пропускал: украинец – один из лучших в матче против Брайтона

В стартовом составе матча чемпионата Англии между Арсеналом и Брайтоном вышел украинский защитник Александр Зинченко, проведший на нем час игрового времени.

На момент, когда игрок сборной Украины уходил с поля, счет на табло был 3:0.

Сам Зинченко получил высокую оценку от портала WhoScored – 7,2.

Это самый лучший результат среди всех игроков не атакующей линии. Отметим, что после того как Зинченко с поля ушел, команда пропустила два гола и забила еще один.