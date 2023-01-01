iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Пока Зина был на поле – Арсенал не пропускал: украинец – один из лучших в матче против Брайтона

Александр Зинченко провел очень качественный матч.
Сегодня, 11:52
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В стартовом составе матча чемпионата Англии между Арсеналом и Брайтоном вышел украинский защитник Александр Зинченко, проведший на нем час игрового времени.

На момент, когда игрок сборной Украины уходил с поля, счет на табло был 3:0.

Сам Зинченко получил высокую оценку от портала WhoScored – 7,2.

Это самый лучший результат среди всех игроков не атакующей линии. Отметим, что после того как Зинченко с поля ушел, команда пропустила два гола и забила еще один.


Статьи по теме

Месси подвел итоги 2022 года Месси подвел итоги 2022 года
Калинина и Костюк пробились в основную сетку турнира в Аделаиде Калинина и Костюк пробились в основную сетку турнира в Аделаиде
НХЛ: Баффало не позволил Бостону повторить рекорд лиги, Вашингтон разгромил Монреаль НХЛ: Баффало не позволил Бостону повторить рекорд лиги, Вашингтон разгромил Монреаль
НБА: Дончич снова помог фантастическим перформансом победить Далласу, Бруклин продлил серию побед, обыграв Шарлотт НБА: Дончич снова помог фантастическим перформансом победить Далласу, Бруклин продлил серию побед, обыграв Шарлотт
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Кевин Хертер и Зак Лавин возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Кевин Хертер и Зак Лавин возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Ибрагимович выложил "Z-поздравление" с Рождеством - россияне пробили дно
просмотров

Последние новости

Футбол14:24
Месси подвел итоги 2022 года
Теннис13:52
Калинина и Костюк пробились в основную сетку турнира в Аделаиде
НХЛ13:47
НХЛ: Баффало не позволил Бостону повторить рекорд лиги, Вашингтон разгромил Монреаль
НБА13:05
НБА: Дончич снова помог фантастическим перформансом победить Далласу, Бруклин продлил серию побед, обыграв Шарлотт
Европа12:21
Миколенко помог Эвертону не проиграть Ман Сити, но получил среднюю оценку
Европа12:10
Коноплянка сравнил посещаемость стадионов в Польше и Украине
Европа11:52
Пока Зина был на поле – Арсенал не пропускал: украинец – один из лучших в матче против Брайтона
Другие страны11:24
Сиднейские клубы – первые, кто побеждал в 2023 году
Вчера, 21:43
Европа21:43
Арсенал обыграл Брайтон в голевой перестрелке
Украина21:05
УПЛ: календарь и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK