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Миколенко помог Эвертону не проиграть Ман Сити, но получил среднюю оценку

Украинец провел на поле весь матч.
Сегодня, 12:21
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Манчестер Сити не смог переиграть Эвертон в рамках очередного тура чемпионата Англии, а одним из игроков, сдержавших атаку "горожан" стал Виталий Миколенко.

Украинский защитник вышел в старте своей команды и провел достаточно посредственный матч, в основном сосредоточившись на оборонных действиях.

Миколенко получил оценку 6,7 от портала WhoScored.

Стоит отметить, что Рияд Марез, против которого непосредственно играл Миколенко, стал лучшим футболистом в составе Ман Сити.


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