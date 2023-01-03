Хавбек Ман Сити раскрыл намерения покинуть клуб

Полузащитник английского Манчестер Сити Бернарду Силва намерен покинуть команду. Об этом сам игрок рассказал в интервью изданию Record.

По словам португальца, он хотел бы сменить клубную прописку уже в ближайшее время.

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"В июне посмотрим, какой вариант будет лучше. Сейчас я сосредоточен на Манчестер Сити.

Мой контракт истечет в момент, когда мне будет 31 год. Не скрываю, что цель в ближайшее время осуществить переход в другую команду", - заявил Силва.

Текущее соглашение Бернарду с "горожанами" истекает в 2025 году. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.

В текущем сезоне футболист провел в составе английского гранда 24 матча. На его счету 2 гола и 5 результативных передач.