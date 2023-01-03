iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбек Ман Сити раскрыл намерения покинуть клуб

Бернарду Силва хочет сменить клубную прописку.
Сегодня, 17:15
Бернарду Силва
Бернарду Силва

Полузащитник английского Манчестер Сити Бернарду Силва намерен покинуть команду. Об этом сам игрок рассказал в интервью изданию Record.

По словам португальца, он хотел бы сменить клубную прописку уже в ближайшее время.

Читай также: Манчестер Сити интересуется защитником Реала

"В июне посмотрим, какой вариант будет лучше. Сейчас я сосредоточен на Манчестер Сити.

Мой контракт истечет в момент, когда мне будет 31 год. Не скрываю, что цель в ближайшее время осуществить переход в другую команду", - заявил Силва.

Текущее соглашение Бернарду с "горожанами" истекает в 2025 году. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.

В текущем сезоне футболист провел в составе английского гранда 24 матча. На его счету 2 гола и 5 результативных передач.


Статьи по теме

Украинский защитник вернулся в Славию из аренды Украинский защитник вернулся в Славию из аренды
Экс-защитник Динамо перебрался в клуб второго дивизиона Испании Экс-защитник Динамо перебрался в клуб второго дивизиона Испании
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: b1t стал 16-м ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: b1t стал 16-м
Путь для Малиновского открыт: Марсель продал лидера своей полузащиты Путь для Малиновского открыт: Марсель продал лидера своей полузащиты
Помочь журналистам

Видео

Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе
Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: b1t стал 16-м
просмотров

Последние новости

Европа18:22
Украинский защитник вернулся в Славию из аренды
Футбол18:19
Экс-защитник Динамо перебрался в клуб второго дивизиона Испании
Киберспорт17:55
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: b1t стал 16-м
Европа17:41
Путь для Малиновского открыт: Марсель продал лидера своей полузащиты
Бокс17:25
Ломаченко внесли в реестр госпредателей Украины
Европа17:15
Хавбек Ман Сити раскрыл намерения покинуть клуб
Украина16:53
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Украина16:44
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина16:30
УПЛ: календарь и результаты матчей
Бокс16:18
"Кто первым попадет": Экс-тренер Джошуа сделал прогноз на потенциальный бой с Уайлдером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK