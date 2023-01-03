Путь для Малиновского открыт: Марсель продал лидера своей полузащиты

Французский Марсель продал лидера своей центральной оси.

Бразилец Жерсон отправился в местный Фламенго. Сумма трансфера составила 15 млн евро.

Контракт хавбека с новой командой подписан до 2027 года. Выступать он будет под 20 номером.

Стоит отметить, что футболист уже выступал за Фламенго в период с 2019 по 2021 год.

Напомним, ранее стало известно, что Марсель может подписать Малиновского после ухода Жерсона.