Бавария подпишет защитника сборной Нидерландов

Мюнхенская Бавария усилит глубину своей защитной линии.

По информации The Athletic, "красные" подпишут Дэйли Блинда. Детали соглашения не сообщаются.

Читай также: Бавария рассматривает вариант с подписанием голкипера Лидса

32-летний нидерландец вскоре пройдет медосмотр для своего нового клуба. Блинд переходит в Баварию на правах свободного агента.

Ранее защитник разорвал контракт с нидерландским Аяксом. В первой части сезона за "сыновей Бога" он провел 19 матчей, отдав 2 ассиста.