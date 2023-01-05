Бавария подпишет защитника сборной Нидерландов
Мюнхенцы нашли усиление на рынке свободных агентов.
Мюнхенская Бавария усилит глубину своей защитной линии.
По информации The Athletic, "красные" подпишут Дэйли Блинда. Детали соглашения не сообщаются.
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32-летний нидерландец вскоре пройдет медосмотр для своего нового клуба. Блинд переходит в Баварию на правах свободного агента.
Ранее защитник разорвал контракт с нидерландским Аяксом. В первой части сезона за "сыновей Бога" он провел 19 матчей, отдав 2 ассиста.