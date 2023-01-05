iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария подпишет защитника сборной Нидерландов

Мюнхенцы нашли усиление на рынке свободных агентов.
Сегодня, 09:35
Дэйли Блинд
Дэйли Блинд

Мюнхенская Бавария усилит глубину своей защитной линии.

По информации The Athletic, "красные" подпишут Дэйли Блинда. Детали соглашения не сообщаются.

Читай также: Бавария рассматривает вариант с подписанием голкипера Лидса

32-летний нидерландец вскоре пройдет медосмотр для своего нового клуба. Блинд переходит в Баварию на правах свободного агента.

Ранее защитник разорвал контракт с нидерландским Аяксом. В первой части сезона за "сыновей Бога" он провел 19 матчей, отдав 2 ассиста.


Статьи по теме

Атлетико заинтересован в экс-защитнике Арсенала Атлетико заинтересован в экс-защитнике Арсенала
Черноморец объявил о расставании с капитаном команды Черноморец объявил о расставании с капитаном команды
Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ
Украинская футболиста заключила контракт с Бешикташем Украинская футболиста заключила контракт с Бешикташем
Помочь журналистам

Видео

Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: rain стал 13-м
просмотров

Последние новости

Европа12:28
Атлетико заинтересован в экс-защитнике Арсенала
Европа12:25
Черноморец объявил о расставании с капитаном команды
Европа11:58
Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ
Украина11:52
Украинская футболиста заключила контракт с Бешикташем
Другие страны11:30
Сборная США сменила тренера из-за скандала
Украина11:28
Легионер Днепра-1 отказался возвращаться в Украину
Бокс11:06
Стало известно, какое сообщение Усик отправил Джойсу перед первым боем с Джошуа
Украина10:56
Трансферы УПЛ: зимние переходы всех команд чемпионата Украины
Украина10:53
Кривбасс подписал экс-хавбека Зари
Другие страны10:45
Джорджина Родригес выложила фото в гораздо более откровенной одежде, чем была на презентации Роналду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK