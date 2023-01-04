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Бавария рассматривает вариант с подписанием голкипера Лидса

Мелье может пополнить ряды мюнхенцев.
Сегодня, 20:17
Иллан Мелье / Getty Images
Иллан Мелье / Getty Images

Голкипер Лидса Иллан Мелье попал в сферу интересов Баварии. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

Мюнхенцы рассматривают вариант с подписанием 21-летнего француза на замену Мануэлю Нойеру, который сломал ногу и выбыл до конца сезона.

Отметим, на Мелье также претендуют Челси, Ньюкасл и другие топ-клубы АПЛ.

В текущем сезоне французский голкипер провел за Лидс 16 матчей в рамках чемпионата Англии, 3 из которых он отыграл на ноль.

Ранее голкипер Боруссии Менхенгладбах изъявил желание перейти в Баварию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Лидс

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