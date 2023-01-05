Хави - о матче Кубка Испании с Интерсити: Мы сами себе усложнили жизнь

В рамках 1/16 финала Кубка Испании Барселона не без трудностей прошла Интерсити

Наставник каталонцев Хави поделился мыслями о прошедшем поединке.

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Такое может произойти, в Кубке это бывает. Семь команд первого дивизиона уже выбыли. Мы себе усложнили жизнь. Мы были гораздо сильнее, но пропустили много голов и упустили большое преимущество. Мы действовали недостаточно решительно во всех зонах.

С Эспаньолом произошло то же самое: мы не поставили точку в игре. Это было предупреждение, а сегодня мы обрели еще одно. К счастью, мы вышли в следующий раунд.

Игра Рональда Араухо – один из самых положительных моментов. Мы говорили о том, чтобы он сыграл 45 минут, но хорошо чувствовал себя. Это ключевой игрок, воин, лидер. Я очень им доволен", - сказал Хави.

Соперник Барселоны в следующей стадии соревнований станет известен немногим позже.