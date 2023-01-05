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Футбол

Хави - о матче Кубка Испании с Интерсити: Мы сами себе усложнили жизнь

Испанский специалист высказался о трудном матче в рамках кубкового соревнования
Сегодня, 10:32
Хави
Хави

В рамках 1/16 финала Кубка Испании Барселона не без трудностей прошла Интерсити

Наставник каталонцев Хави поделился мыслями о прошедшем поединке.

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Такое может произойти, в Кубке это бывает. Семь команд первого дивизиона уже выбыли. Мы себе усложнили жизнь. Мы были гораздо сильнее, но пропустили много голов и упустили большое преимущество. Мы действовали недостаточно решительно во всех зонах.

С Эспаньолом произошло то же самое: мы не поставили точку в игре. Это было предупреждение, а сегодня мы обрели еще одно. К счастью, мы вышли в следующий раунд.

Игра Рональда Араухо – один из самых положительных моментов. Мы говорили о том, чтобы он сыграл 45 минут, но хорошо чувствовал себя. Это ключевой игрок, воин, лидер. Я очень им доволен", - сказал Хави.

Соперник Барселоны в следующей стадии соревнований станет известен немногим позже.


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Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

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