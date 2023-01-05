Черноморец объявил о расставании с капитаном команды
Иван Бобко будет выступать за львовский клуб.
Футболист Черноморца Иван Бобко покинул одесский клуб.
Пресс-служба команды официально сообщила, что 32-летний полузащитник будет выступать за львовские Карпаты на правах аренды.
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Отмечается, что соглашение рассчитано до конца сезона.
В текущем сезоне Бобко провел 12 игр за Черноморец, в которых забил один гол.
Напомним, что Карпаты завершили первую часть сезона на второй строчке турнирной таблицы Первой лиги (Группа А).
Источник: ФК Черноморец