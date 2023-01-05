Бразильский клуб продлил аренду полузащитника Шахтера

Майкон будет продолжать играть на родине.

Полузащитник Шахтера Майкон не спешит возвращаться в стан донецкой команды.

25-летний футболист продолжит выступать за Коринтианс, который продлил аренду игрока.

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Пресс-служба клуба официально сообщила, что Майкон останется в команде еще на один сезон.

Vamos pra mais uma temporada! Maycon fica no Corinthians em 2023!#VaiCorinthians pic.twitter.com/se4X9YJ6Pm — Corinthians (@Corinthians) January 4, 2023

Действующий контракт бразильского легионера с Шахтером рассчитан до лета 2025 года.

Отметим, что в 2022 году Майкон провел составе Коринтианса 26 матчей во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами в Копа Либертадорес.