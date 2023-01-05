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Бразильский клуб продлил аренду полузащитника Шахтера

Майкон будет продолжать играть на родине.
Сегодня, 09:38
Майкон / Getty Images
Майкон / Getty Images

Полузащитник Шахтера Майкон не спешит возвращаться в стан донецкой команды.

25-летний футболист продолжит выступать за Коринтианс, который продлил аренду игрока.

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Пресс-служба клуба официально сообщила, что Майкон останется в команде еще на один сезон.

Действующий контракт бразильского легионера с Шахтером рассчитан до лета 2025 года.

Отметим, что в 2022 году Майкон провел составе Коринтианса 26 матчей во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами в Копа Либертадорес.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майкон

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