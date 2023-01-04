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Игрок Шахтера попал в ТОП-40 самых перспективных футболистов 2023 года

Теперь украинский хавбек должен оправдать возложенные на него ожидания от УЕФА, как ранее это сделал его одноклубник.
Сегодня, 09:58
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Традиционно каждый год УЕФА начинает с того, что определяет 40 лучших молодых футболистов, которые должны будут ярче всего проявить себя в следующие 12 месяцев.

В свежей опубликованной подборке нашлось место полузащитнику донецкого Шахтера Георгию Судакову, который подхватил эстафету у своего (пока что) одноклубника Михаила Мудрика.

"Год назад мы намекали на скорый прорыв Михаила Мудрика, и тот блестяще проявил себя в Шахтере в этом сезоне, но нельзя оставить без внимания и прогресс Георгия Судакова", - говорится в статье УЕФА.

"Он был игроком стартового состава во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов, где практически не терял мяч и отметился двумя голевыми передачами".

В данный список также попали Арда Гюлер из Фенербахче (забил Динамо в последнем туре группового этапа Лиги Европы), Гонсалу Рамуш (Бенфика), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед), Хави Симонс (ПСВ), Давид Фофана (Челси приобрел его у Мольде), Нико Уильямс (Атлетик) и Энтони Гордон (Эвертон).

Все идет к тому, что, начиная со второй части сезона, Мудрик и Судаков больше не будут представителями одного коллектива. Помимо Арсенала, за Михаилом активно охотится и другой лондонский клуб - Челси.

Дарио Срна проведет переговоры с "синими", чтобы определить степень их заинтересованности в украинце.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа Шахтер Донецк Георгий Судаков

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