Срна проведет переговоры с Челси по Мудрику

Украинский футболист близок к переезду в Лондон.

Вингер сборной Украины и донецкого Шахтера Михаил Мудрик близок к тому, чтобы сменить клубную прописку.

Услугами футболиста активно интересуется лондонский Арсенал, однако стороны не могут согласовать сумму трансфера.

Как сообщает The Guardian, услугами Мудрика также заинтересовался английский Челси.

По информации источника, в среду, 4 января, директор Шахтера по футболу Дарио Срна отправится в Лондон, чтобы провести переговоры с Челси.

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Отмечается, что Мудрик хотел бы перейти в Арсенал, однако Шахтер готов переговорить с Челси, ведь "синие" могут заплатить больше.

Михаил провел в этом сезоне 18 матчей за донецкий Шахтер, забив 10 мячей и отдав 12 голевых передач. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.