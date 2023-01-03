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Арсенал согласовал контракт с Мудриком

С украинским футболистом уже согласован 5-летний контракт.
Сегодня, 09:28
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Арсенал готов удовлетворить финансовые аппетиты Шахтера, чтобы подписать вингера Михаила Мудрика. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, лондонский клуб готов будет заплатить за 21-летнего украинца 70 млн евро. С игроком уже согласован контракт на пять лет.

Напомним, действующий договор игрока с донецким клубом истекает 1 января 2027 года.

В текущем сезоне Мудрик провел в этом сезоне 18 матчей за донецкий Шахтер, забив 10 мячей и отдав 12 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Арсенал активировал опцию продления контракта своего лидера.

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