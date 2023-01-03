Арсенал согласовал контракт с Мудриком
С украинским футболистом уже согласован 5-летний контракт.
Арсенал готов удовлетворить финансовые аппетиты Шахтера, чтобы подписать вингера Михаила Мудрика. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, лондонский клуб готов будет заплатить за 21-летнего украинца 70 млн евро. С игроком уже согласован контракт на пять лет.
#Arsenal are ready to increase the bid to €70M to try to close Mykhaylo #Mudryk from #Shakhtar. Agreed personal terms for 5-years contract. #transfers #AFC https://t.co/ySGWF0YH3s— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 3, 2023
Напомним, действующий договор игрока с донецким клубом истекает 1 января 2027 года.
В текущем сезоне Мудрик провел в этом сезоне 18 матчей за донецкий Шахтер, забив 10 мячей и отдав 12 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Арсенал активировал опцию продления контракта своего лидера.