Арсенал активировал опцию продления контракта своего лидера

Лондонский Арсенал продолжает уверенно лидировать в Английской Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя в лице Манчестер Сити на семь очков.

Не последнюю роль в этом отыграл вингер Букайо Сака. 21-летний англичанин за последние несколько лет вырос в одного из лидеров клуба.

"Канониры" продолжают вести переговоры с представителями игрока о новом долгосрочном соглашении, а пока они активировали опцию продления старого соглашения еще на год, передает ESPN.

Это связано с тем, что старый контракт футболиста завершался будущим летом. Ранее Арсенал сделал то же самое с контрактами еще двух игроков.

В нынешнем сезоне Букайо Сака вышел на поле 22 раза, где отметился 7 голами и 6 ассистами.