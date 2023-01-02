Арсенал активировал опцию продления контракта своего лидера
"Канониры" перестраховались, чтобы не потерять талантливого футболиста бесплатно.
Лондонский Арсенал продолжает уверенно лидировать в Английской Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя в лице Манчестер Сити на семь очков.
Не последнюю роль в этом отыграл вингер Букайо Сака. 21-летний англичанин за последние несколько лет вырос в одного из лидеров клуба.
"Канониры" продолжают вести переговоры с представителями игрока о новом долгосрочном соглашении, а пока они активировали опцию продления старого соглашения еще на год, передает ESPN.
Это связано с тем, что старый контракт футболиста завершался будущим летом. Ранее Арсенал сделал то же самое с контрактами еще двух игроков.
В нынешнем сезоне Букайо Сака вышел на поле 22 раза, где отметился 7 голами и 6 ассистами.