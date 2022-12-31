Арсенал продлил контракты двух игроков

"Канониры" решили воспользоваться опцией в соглашениях своих футболистов.

Лондонский Арсенал продлил контракты двух своих футболистов, Вильяма Салиба и Чарли Патино, сообщает Фабрицио Романо.

Лидеры чемпионата Англии воспользовались возможностью активировать опцию автоматического продления соглашений еще на год.

Теперь контракт Салиба действителен до лета 2024 года, а контракт Патино - до лета 2025 года.

Вильям Салиба после двух лет, проведенных в аренде во французской Лиге 1, занял место в основном составе команды Микеля Артеты. В нынешнем сезоне 21-летний француз провел 18 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.

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Чарли Патино в этом году играет в аренде за Блэкпул из Чемпионшипа. 19-летний англичанин принял участие в 20 играх, отметившись двумя голами и двумя ассистами.