Клопп оценил шансы на то, чтобы стать тренером сборной Германии

Немец был бы не против возглавить местную национальную команду.

Юрген Клопп порассуждал о возможности возглавить сборную Германии. Немецкий специалист заявил, что готов стать тренером "манншафт".

Читай также: Клопп: Мы не можем играть в Монополию во время трансферного окна

Не исключено, что когда-нибудь я стану главным тренером сборной Германии. Но для этого нужно, чтобы все сложилось, а сейчас это не так.

И если уйду из Ливерпуля, то в течение года я не буду ничего делать", - заявил в своем комментарии наставник Ливерпуля.

Клопп возглавляет мерсисайдцев с 2015 года. Его действующий контракт истечет летом 2026 года.