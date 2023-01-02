Клопп: Мы не можем играть в Монополию во время трансферного окна

Все идет к тому, что Коди Гакпо станет единственным приобретением мерсисайдцев этой зимой.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп предупредил фанатов, что им, вероятно, не стоит ожидать активных действий со стороны клуба во время зимнего трансферного окна.

По словам немецкого специалиста, "красные" находятся не в том финансовом положении.

"Я не хочу никого разочаровывать, но мы подписали контракт с таким выдающимся игроком, как Коди Гакпо, и следующее, что вы можете прочитать, это: "А кто следующий?", — цитирует Клоппа ESPN.

"Мы не можем действовать на трансферном рынке, словно это Монополия. Мы никогда этого не делали. Это большая часть моей философии — работать с полной верой и доверием к игрокам, которые у меня есть, а не постоянно задавать им вопросы, говоря им, что нам нужен другой игрок на их позиции".

Напомним, что Ливерпуль на выезде уступил Брентфорду, не сумев подняться в зону еврокубков.