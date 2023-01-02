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Брентфорд - Ливерпуль 3:1: обзор матча и результат игры 02.01.2023

Команда Томаса Франка удивила соперника, отгрузив ему три гола.
Сегодня, 21:35
Дарвин Нуньес не понимает, что происходит / Getty Images
Дарвин Нуньес не понимает, что происходит / Getty Images

В понедельник, 2 января, программу 19-го тура Английской Премьер-лиги открыл матч между Брентфордом и Ливерпулем.

Уже в первом тайме "пчелы" организовали для себя двойное преимущество. Сначала Ибраима Конате неудачно прервал подачу углового, переправив мяч в собственные ворота. А Йоан Висса отметился голом в раздевалку, головой замкнув подачу Матиаса Йенсена.

Казалось, что мерсисайдцы вернулись в игру, когда Алекс Окслейд-Чемберлен на старте второй половины точным ударом головой завершил навес от Трента Александер-Арнольда. Но до конца матча они так и не сумели сравнять счет.

Вместо этого команда Томаса Франка забила третий гол . Кристиан Норгорд отдал передачу на Бриана Мбемо, который без проблем переиграл Алиссона.

Благодаря этой победе Брентфорд поднялся на седьмое место, заработав 26 очков. Теперь "пчелы" уступают Ливерпулю, который идет позицией выше, всего два балла.

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Статистика матча Брентфорд - Ливерпуль 19-го тура АПЛ

Брентфорд - Ливерпуль 3:1
Голы: Конате, 19 (аг), Висса, 42, Мбемо, 84 - Окслейд-Чемберлен, 50.

Владение мячом: 27% - 73%
Удары: 10 - 16
Удары в створ: 7 - 6
Фолы: 5 - 8
Атаки: 66 - 133

Брентфорд: Райя - Йоргенсен, Пиннок, Ми - Расмуссен, Йенсен (Дасилва, 74), Норгорд, Янельт (Годдос, 87), Генри (Серенсен, 90+6) - Мбемо (Канос, 87), Висса (Льюис-Поттер, 74).

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк (Матип, 46), Цимикас (Робертсон, 46) - Эллиотт (Кейта, 46), Фабиньо, Тьяго - Салах, Нуньес, Окслейд-Чемберлен (Джонс, 83).

Предупреждения: Йоргенсен - Эллиотт, Тьяго, Нуньес.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль брентфорд АПЛ

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