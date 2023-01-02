Легенда Ливерпуля отреагировал на возможное подписание Мудрика в Арсенал

Вингер сборной Украины и донецкого Шахтера Михаил Мудрик может в зимнее трансферное окно сменить клубную прописку.

Услугами футболиста активно интересуется лондонский Арсенал. Клуб уже сумел согласовать условия личного контракта с Мудриком.

Легенда сборной Англии и Ливерпуля Джейми Каррагер поделился мнением по поводу возможного перехода украинца в Арсенал. По словам именитого англичанина, Михаил усилить клуб и чемпионат Англии.

"Арсенал интересуется Михаилом Мудриком. Я смотрел за ним в Лиге чемпионов. У Арсенала сейчас там Габриэль Мартинелли, он выглядит невероятно – может, один из них пойдет в центр поля?

Если Арсенал хочет конкурировать с Манчестер Сити – хоть они делают это прямо сейчас, но я говорю обо всех соревнованиях и в течение следующих нескольких лет, как это сделал Ливерпуль, – им нужны варианты на скамейке запасных. Артета знает это лучше, чем кто-либо еще с его времен в Манчестер Сити. Поэтому думаю, что Мудрик был бы действительно отличным приобретением для Арсенала исходя из того, что мы видели в Лиге чемпионов", - приводит слова эксперта Sky Sports.

Михаил провел в этом сезоне 18 матчей за донецкий Шахтер, забив 10 мячей и отдав 12 голевых передач. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что Челси попытается перехватить Мудрика у Арсенала.