Челси купил французского защитника и подписал с ним сверхдлинный контракт

Лондонский Челси объявил о новом приобретении.

Футболистом "синих" стал Бенуа Бадиашиле. Контракт с игроком подписан до лета 2030 года.

Сумма трансфера официально не сообщается. По сообщениям СМИ, покупка центрбэка обошлась в 38 млн евро.

Ранее Бадиашиле выступал за Монако. В его составе он провел 135 матчей за все время, забив 6 голов и отдав два ассиста

Напомним, что Челси усилиил атакующую линию ивуарийским форвардом.