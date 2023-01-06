Луческу: Виалли был невероятным человеком

Легендарный итальянец Джанлука Виалли скончался сегодня, 6 января, в возрасте 58 лет.

Румынский специалист, наставник киевского Динамо Мирча Луческу высказался о смерти Виалли. Луческу отметил, что итальянец был выдающимся человеком.

"Он был удивительным человеком. За пределами игрового поля он был чрезвычайно привлеченным человеком ко всем социальным вопросам. Занимал много позиций. Как политических, так и других.

Он был очень хорошим игроком, очень умным на поле, отличным бомбардиром. Он появлялся в неожиданных местах на поле.

Мне его очень жаль. Насколько я понял, он долгое время страдал от болезни. Как и Михайлович, он тоже бывший игрок Сампдории. Они долго боролись с болезнью", – сказал Луческу в комментарии AS.ro.

Стоит отметить, что на протяжении последних нескольких лет Виалли боролся с раком.