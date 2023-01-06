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Легендарный итальянский форвард скончался в возрасте 58 лет

Последние несколько лет Джанлука Виалли боролся с раком.
Сегодня, 12:15
Джанлука Виалли / Getty Images
Джанлука Виалли / Getty Images

В декабре прошлого года Джанлука Виалли вынужден был покинуть тренерский штаб сборной Италии из-за проблем со здоровьем, а уже 6 января известный форвард ушел из жизни в возрасте 58 лет.

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Легендарный итальянец начинал играть в футбол в Кремонезе, но настоящую популярность Виалли заработал в составе Сампдории. Затем был рекордный на то время трансфер в Ювентус, с которым Джанлука также выиграл немало титулов, и завершение карьеры в Челси.

Источник: Getty Images

В 1998 году футболисту в Лондоне предложили попробовать свои силы в роли играющего тренера, и так Виалли стал одним из самых успешных наставников "пенсионеров" в истории, выиграв с ними Кубок лиги, Кубок Англии и Кубок кубков.

Источник: Getty Images

Джанлука Виалли - один из восьми футболистов в истории, которые выигрывали Лигу Чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков и единственный, кто делал это с тремя разными клубами.

Последние шесть лет экс-футболист боролся с раком поджелудочной железы, но в декабре ему резко стало хуже. Свои последние дни Джанлука Виалли провел в больнице.

Источник: La Gazzetta dello Sport

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