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Легендарный итальянский форвард покинул должность в сборной Италии, чтобы побороть рак

Джанлука Виалли вынужден во второй раз в своей жизни бороться с тяжелой болезнью.
Сегодня, 20:58
Джанлука Виалли / Getty Images
Джанлука Виалли / Getty Images

Джанлука Виалли, легендарный нападающий Сампдории, Ювентуса и Челси, вынужден покинуть свою должность в сборной Италии, чтобы продолжить лечение от рака, сообщает The Guardian.

В 2019 году Виалли принял предложение своего друга Роберто Манчини стать его ассистентом в "Скуадра адзурре".

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В декабре 2021 года Виалли признался, что во второй раз борется с раком поджелудочной железы. Теперь, посоветовавшись с врачами, 58-летний итальянец "приостановит профессиональные обязательства", поскольку этого требует лечение.

"В конце долгих и трудных переговоров с моей замечательной командой онкологов я решил временно приостановить свои настоящие и будущие профессиональные обязательства", — сказал Виалли в среду, 14 декабря.

"Цель состоит в том, чтобы использовать всю свою энергию, чтобы помочь моему телу преодолеть эту фазу болезни, чтобы как можно скорее столкнуться с новыми приключениями и поделиться ими со всеми вами".

У Джанлуки Виалли впервые диагностировали рак поджелудочной железы в 2017 году, которую он, как оказалось, временно поборол год спустя.

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