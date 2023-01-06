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Челси приобрел бразильского таланта

Андрей Сантос переберется на Стэмфорд Бридж.
Сегодня, 19:29
Андрей Сантос
Андрей Сантос

Лондонский Челси подписал бразильского хавбека Андрея Сантоса. Об этом сообщила пресс-служба Васко да Гама.

Детали контракта 18-летнего полузащитника в данный момент неизвестна. Трансфер из бразильского клуба обошелся "синим" в 12.5 млн евро.

В составе Васко да Гамы Сантос провел 33 матча, отличившись восемью забитыми мячами. Футболист также выступает за молодежную сборную Бразилии.

Напомним, ранее Челси подписал французского защитника.


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