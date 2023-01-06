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Футбол

Наставник Брюгге: Яремчук впечатлил меня своей игрой

У украинца хорошие шансы вернуться на прежний уровень после назначения Скотта Паркера.
Вчера, 21:07
Скотт Паркер
Скотт Паркер

Новоиспеченный тренер Брюгге Скотт Паркер дал пресс-конференцию перед своим дебютным матчем в клубе.

Английский специалист поделился мыслями о Романе Яремчуке. Паркер отметил, что украинец отлично показывал себя на тренировках.

"Начиная с моего назначения, Яремчук полноценно тренируется. Он меня поразил. Я доволен его игрой", – сказал англичанин.

Напомним, дебют Паркера у руля "черно-синих" пройдет послезавтра, 8 января, в 14:30 по Киеву в игре против Генка.


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