Сборную Португалии может возглавить экс-тренер Бельгии

Роберто Мартинес может остаться в работе на уровне сборных.

На пост наставника сборной Португалии нашелся новый претендент.

По информации журналиста The Telegraph Майка Макграта, местная федерация рассматривает кандидатуру Роберто Мартинеса.

Стоит отметить, что сборная Португалии уволила Фернанду Сантуша после Мундиаля. В свою очередь, Мартинес был отправлен в отставку с поста тренера сборной Бельгии.

Напомним, что Португалию ранее отказался возглавить нынешний главный тренер итальянской Ромы Жозе Моуринью.