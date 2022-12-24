Остались без "Особенного": Моуринью отказался возглавить сборную Португалии
Жозе решил сосредоточиться на клубной карьере.
Главный тренер Ромы Жозе Моуринью намерен отклонить предложение возглавить сборную Португалии. Об этом сообщает издание Sky Sport Italia.
59-летний специалист считался главным претендентом на данную должность. Агент именитого тренера Жорже Мендеш даже встречался с президентом Федерации футбола Португалии для обсуждения деталей возможного сотрудничества.
После длительных размышлений Моуринью принял решение отказаться от возможности стать главным тренером национальной команды.
Отметим, "Особенный" хочет сосредоточиться на работе в Роме. Контракт Моуринью с "волками" истекает летом 2024 года.
Ранее сообщалось, что Рома нашла замену футболисту, поругавшемуся с Моуриньо.