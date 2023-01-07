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Тоттенхэм - Портсмут 1:0: обзор матча и результат игры 07.01.2023

"Шпоры" пробились в 1/16 финала кубка страны.
Сегодня, 16:48
ФК Тоттенхэм / Getty Images
ФК Тоттенхэм / Getty Images

В субботу, 7 января, в рамках 1/32 финала Кубка Англии Тоттенхэм встречался с Портсмутом. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

На протяжении всей игры лондонский клуб доминировал над соперником из третьего по силе дивизиона страны. Подопечные Конте владели мячом почти всегда, нанеся невероятное количество ударов в сторону ворот Портсмута.

К сожалению для гостей, из всех выстрелов всего один прищелся в створ, однако именно этот удар принес Тоттенхэму победу. Форвард Харри Кейн отличился на 50-й минуте матча.

Статистика матча Тоттенхэм - Портсмут 1/32 финала Кубка Англии

Тоттенхэм - Портсмут 1:0     
Гол: Кейн, 50

Владение мячом: 72% - 28% 
Удары: 18 - 3
Удары в створ: 1 - 1
Фолы: 9 - 11
Атаки: 142 - 72

Тоттенхэм: Форстер, Эмерсон, Дэвис, Санчес, Танганга, Сессеньон (Спенс, 77), Скипп, Сарр, Сон Хын Мин, Кейн, Хиль (Дивайн, 90).

Портсмут: Гриффитс, Моррисон, Реджетт, Огилви, Хьюм, Танниклифф (Томпсон, 75), Моррелл (Джейкобс, 85), Суонсон, Бишоп (Пиготт, 85), Дейл (Кертис, 87), Хэккетт-Фэйрчайлд (Корома, 75).

Предупреждения: Томпсон (77), Дэвис (90).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Портсмут Кубок Англии

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