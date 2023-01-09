Наставник Марселя - о трансфере Малиновского: Мне нравится его менталитет

Главный тренер французского Марселя Игор Тудор поделился мыслями о приходе в команду Руслана Малиновского.

Специалист отметил, что украинский полузащитник был трансферной целью клуба уже долгое время.

"Все в клубе хотели Малиновского, это было еще летом. Поэтому очевидно, что он являлся одной из наших целей. Мы ее добились.

У него много характеристик, он нам очень поможет в последней трети поля с видением игры и качественным ударом. Мне нравится не только его способ интерпретации футбола, но и менталитет", – заявил Тудор.

Напомним, ранее Малиновский был представлен игроком Марселя