iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наставник Марселя - о трансфере Малиновского: Мне нравится его менталитет

Игор Тудор высказался о переходе украинца в стан провансальцев.
Сегодня, 19:20
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский

Главный тренер французского Марселя Игор Тудор поделился мыслями о приходе в команду Руслана Малиновского.

Специалист отметил, что украинский полузащитник был трансферной целью клуба уже долгое время.

"Все в клубе хотели Малиновского, это было еще летом. Поэтому очевидно, что он являлся одной из наших целей. Мы ее добились. 

У него много характеристик, он нам очень поможет в последней трети поля с видением игры и качественным ударом. Мне нравится не только его способ интерпретации футбола, но и менталитет", – заявил Тудор.

Напомним, ранее Малиновский был представлен игроком Марселя


Статьи по теме

Марсель подсветил стадион в цветах украинского флага в честь перехода Малиновского Марсель подсветил стадион в цветах украинского флага в честь перехода Малиновского
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Александрия арендовала молодого полузащитника Динамо Александрия арендовала молодого полузащитника Динамо
Официально: украинец headtr1ck - игрок Ninjas in Pyjamas Официально: украинец headtr1ck - игрок Ninjas in Pyjamas
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии
Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

Европа20:51
Марсель подсветил стадион в цветах украинского флага в честь перехода Малиновского
Киберспорт20:49
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Украина20:31
Александрия арендовала молодого полузащитника Динамо
Киберспорт20:22
Официально: украинец headtr1ck - игрок Ninjas in Pyjamas
Украина20:15
Трансферы УПЛ: зимние переходы всех команд чемпионата Украины
Европа19:55
Реал поблагодарил Бейла за вклад в успехи клуба
Европа19:30
От Заварова до Малиновского: как украинцы сменяли один топ-чемпионат на другой
Европа19:20
Наставник Марселя - о трансфере Малиновского: Мне нравится его менталитет
Олимпийские игры18:52
Спортсмены ни в чем не виноваты: на росии испугались недопуска на Олимпиаду в Париже
Европа18:43
Официально: Малиновский - футболист Марселя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK