Официально: Малиновский - футболист Марселя

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский официально сменил клубную прописку.

29-летний футболист покинул Аталанту и перешел во французский Марсель на правах аренды.

𝙍𝙪𝙨𝙡𝙖𝙣 𝙈𝙖𝙡𝙞𝙣𝙤𝙫𝙨𝙠𝙮𝙞 est Olympien 🇺🇦 🔵⚪️



Le milieu ukrainien rejoint le club en prêt avec option d’achat 🤝



Bienvenue à 𝙈𝘼𝙍𝙎𝙀𝙄𝙇𝙇𝙀 ! #RuslanEstOlympien pic.twitter.com/rDx6DAxB6p — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 9, 2023

В текущем сезоне полузащитник провел 15 матчей за Аталанту, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.