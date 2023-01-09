Агуэро анонсировал участие в товарищеском матче за эквадорскую Барселону

Экс-футболист каталонской Барселоны, Манчестер Сити, Атлетико Мадрид и сборной Аргентины Серхио Агуэро анонсировал единоразовое возвращение в футбол в качестве игрока.

Аргентинский форвард сыграет в товарищеском матче Noche Amarilla за Барселону Гуаякиль. Поединок пройдет в конце этого месяца, а именно 28 января.

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"Я с нетерпением жду Noche Amarilla, чтобы повеселиться и хорошо провести время с болельщиками Барселоны.

Я прошел обследование у кардиолога. Я полностью здоров и уже приступил к тренировкам, поэтому смогу сыграть в Noche Amarilla. Надеюсь получить удовольствие и снова почувствовать футбольное поле", - сказал Агуэро.

Напомним, в октябре 2021 года из-за проблем с сердцем нападающий был вынужден "повесить бутсы на гвоздь".