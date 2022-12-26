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Любимая, алкоголь и жгучие танцы: Агуэро ярко отпраздновал Рождество

Бывший аргентинский футболист стильно отметил один из самых важных праздников в году.
Сегодня, 10:00
Серхио Агуэро с любимой / instagram.com/kunaguero
Серхио Агуэро с любимой / instagram.com/kunaguero

Бывший нападающий сборной Аргентины и ряда европейских клубов Серхио Агуэро был рядом с командой на чемпионате мира по футболе. Аргентинец постоянно поддерживал партнеров на поле и за его пределами, что помогло команде одержать победу.

34-летний футболист после празднования победы на мундиале также отметил Рождество. Агуэро собрался в компании друзей, чтобы хорошо провести отдых.

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Примечательно, что Серхио в очередной раз показал свое умение в танцах вместе с любимой. Также аргентинец не забыл и про алкоголь во время вечера.

Ранее сообщалось, что Месси помог Агуэро выиграть несколько тысяч долларов на ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Агуэро

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