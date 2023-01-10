iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Отсылка на Магуайра?: Английский клуб оригинально представил своего новичка

Хартлпул проявил свои креативные качества.
Сегодня, 00:48
Питер Хартли / twitter.com/Official_HUFC
Питер Хартли / twitter.com/Official_HUFC

Английский Хартлпул оригинально представил новичка команды Питера Хартли.

По сюжету видеоролика Хартли заходит пообедать в фастфуд возле базы клуба.

Затем на его телефон приходит сообщение, где отмечается, что его заметили в этом кафе.

Концовка ролика довольно традиционная. Хартли предстает перед фанатами в футболке клуба на его стадионе.

Напомним, ранее Магуайра "продали" в Астон Виллу после того, как он поужинал в одном из заведений Бирмингема.


Статьи по теме

Тайсон согласовал контракт с греческим грандом Тайсон согласовал контракт с греческим грандом
Арсенал с Зинченко разгромил Оксфорд Юнайтед Арсенал с Зинченко разгромил Оксфорд Юнайтед
Мудрик близок к переходу в Арсенал - журналист Мудрик близок к переходу в Арсенал - журналист
Экс-защитник Динамо перешел в чемпионат Перу Экс-защитник Динамо перешел в чемпионат Перу
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии
Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

Европа00:48
Отсылка на Магуайра?: Английский клуб оригинально представил своего новичка
Европа00:26
Тайсон согласовал контракт с греческим грандом
Европа00:01
Арсенал с Зинченко разгромил Оксфорд Юнайтед
Вчера, 23:42
Европа23:42
Мудрик близок к переходу в Арсенал - журналист
Другие страны23:31
Экс-защитник Динамо перешел в чемпионат Перу
Другие страны23:05
Роналду дебютирует в Саудовской Аравии в товарищеском матче против ПСЖ
Киберспорт23:00
Na'Vi - Team Spirit: смотреть онлайн-трансляцию матча Dota 2
Европа22:52
Агуэро анонсировал участие в товарищеском матче за эквадорскую Барселону
Европа22:19
Малиновский попрощался с Аталантой
Европа22:00
33-летний Мюллер не будет заканчивать выступления за сборную
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK