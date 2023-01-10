Отсылка на Магуайра?: Английский клуб оригинально представил своего новичка

Английский Хартлпул оригинально представил новичка команды Питера Хартли.

По сюжету видеоролика Хартли заходит пообедать в фастфуд возле базы клуба.

Затем на его телефон приходит сообщение, где отмечается, что его заметили в этом кафе.

Концовка ролика довольно традиционная. Хартли предстает перед фанатами в футболке клуба на его стадионе.

No secrets in this town... 😅



He's 𝗯𝗮𝗰𝗸. He's 𝗵𝗼𝗺𝗲. He's 𝗵𝘂𝗻𝗴𝗿𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗺𝗼𝗿𝗲 ✍️#HUFC pic.twitter.com/KCR3coNUfh — Hartlepool United FC (@Official_HUFC) January 9, 2023

Напомним, ранее Магуайра "продали" в Астон Виллу после того, как он поужинал в одном из заведений Бирмингема.