Отсылка на Магуайра?: Английский клуб оригинально представил своего новичка
Хартлпул проявил свои креативные качества.
Английский Хартлпул оригинально представил новичка команды Питера Хартли.
По сюжету видеоролика Хартли заходит пообедать в фастфуд возле базы клуба.
Затем на его телефон приходит сообщение, где отмечается, что его заметили в этом кафе.
Концовка ролика довольно традиционная. Хартли предстает перед фанатами в футболке клуба на его стадионе.
No secrets in this town... 😅— Hartlepool United FC (@Official_HUFC) January 9, 2023
He's 𝗯𝗮𝗰𝗸. He's 𝗵𝗼𝗺𝗲. He's 𝗵𝘂𝗻𝗴𝗿𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗺𝗼𝗿𝗲 ✍️#HUFC pic.twitter.com/KCR3coNUfh
Напомним, ранее Магуайра "продали" в Астон Виллу после того, как он поужинал в одном из заведений Бирмингема.