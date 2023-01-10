Цыганков заинтересовал португалський гранд
Украинский вингер может стать игроком Порту.
Футболист киевского Динамо Виктор Цыганков, вероятно, сменит клубную прописку.
Как сообщает журналист Бруну Андраде, украинца предложили Порту.
В данный момент никакой конкретики нет. Кандидатура игрока оценивается аналитическим отделом клуба.
Стоит отметить, что Цыганков может достаться "драконам" бесплатно. Летом этого года истекает его контракт с Динамо.
Напомним, ранее сообщалось, что вингер может заменить Коди Гакпо в ПСВ