Цыганков заинтересовал португалський гранд

Футболист киевского Динамо Виктор Цыганков, вероятно, сменит клубную прописку.

Как сообщает журналист Бруну Андраде, украинца предложили Порту.

В данный момент никакой конкретики нет. Кандидатура игрока оценивается аналитическим отделом клуба.

Стоит отметить, что Цыганков может достаться "драконам" бесплатно. Летом этого года истекает его контракт с Динамо.

Напомним, ранее сообщалось, что вингер может заменить Коди Гакпо в ПСВ