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Стали известны условия нового контракта Месси с ПСЖ

Аргентинский нападающий в ближайшее время должен продлить договор.
Сегодня, 12:56
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий ПСЖ Лионель Месси близок к подписанию нового контракта со своим нынешним клубом.

Как сообщает журналист Николо Скира, обновленный договор 35-летнего футболиста с парижанами будет рассчитан до лета 2024 года. Также контракт будет предусматривать возможность его продления еще на сезон - до 2025 года.

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Заработная плата аргентинского форварда составит 40 миллионов евро в год.

Напомним, что Месси выступает за ПСЖ с 2021 года. За это время он провел в составе французской команды 53 матча, в которых забил 23 гола и отдал 29 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси был признан спортсменом года по версии L’Equipe.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

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