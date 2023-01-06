Месси - спортсмен года по версии L’Equipe
Судьба Золотого мяча решена.
В начале года французское издание L'Equipe традиционно называет лучших спортсменов ушедшего года. И спортсменом 2022 года был признан Лионель Месси.
Напомним, что эта награда присуждается лучшему спортсмену Франции с 1946 года, и только с 1975 года в конкурсе принимают участие представители и других стран. Только в 2012 году издание начало выдавать две награды.
Победа Месси после триумфа сборной Аргентины на мундиале вряд ли стала для кого-то сюрпризом. Учитывая, что 35-летний Лео еще и стал лучшим игроком турнира.
Топ-10 спортсменов 2022 года по версии L’Equipe
- Лионель Месси (футбол, 808 баллов)
- Килиан Мбаппе (футбол, 381)
- Рафаэль Надаль (теннис, 285)
- Ремко Эвенепул (велоспорт, 252)
- Макс Ферстаппен (Формула-1, 196)
- Карим Бензема (футбол, 195)
- Арман Дюплантис (легкая атлетика, 185)
- Стефен Карри (баскетбол, 139)
- Антуан Дюпон (регби, 105)
- Давид Попович (плавание, 98).
Напомним, что ранее Международная ассоциация спортивной печати также назвала Лео лучшим спортсменом года. А вот читатели Marca сделали другой выбор.