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Месси - спортсмен года по версии L’Equipe

Судьба Золотого мяча решена.
Сегодня, 15:01
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В начале года французское издание L'Equipe традиционно называет лучших спортсменов ушедшего года. И спортсменом 2022 года был признан Лионель Месси.

Напомним, что эта награда присуждается лучшему спортсмену Франции с 1946 года, и только с 1975 года в конкурсе принимают участие представители и других стран. Только в 2012 году издание начало выдавать две награды.

Победа Месси после триумфа сборной Аргентины на мундиале вряд ли стала для кого-то сюрпризом. Учитывая, что 35-летний Лео еще и стал лучшим игроком турнира.

Топ-10 спортсменов 2022 года по версии L’Equipe

  1. Лионель Месси (футбол, 808 баллов)
  2. Килиан Мбаппе (футбол, 381)
  3. Рафаэль Надаль (теннис, 285)
  4. Ремко Эвенепул (велоспорт, 252)
  5. Макс Ферстаппен (Формула-1, 196)
  6. Карим Бензема (футбол, 195)
  7. Арман Дюплантис (легкая атлетика, 185)
  8. Стефен Карри (баскетбол, 139)
  9. Антуан Дюпон (регби, 105)
  10. Давид Попович (плавание, 98).

Напомним, что ранее Международная ассоциация спортивной печати также назвала Лео лучшим спортсменом года. А вот читатели Marca сделали другой выбор.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Килиан Мбаппе

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