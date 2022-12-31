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Мбаппе - лучший игрок по версии читателей Marca

В финале француз опередил Месси.
Сегодня, 14:57
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Мбаппе стал лучшим игроком года, в финале читательского голосования издания Marca француз победил Лионеля Месси.

В голосовании приняло участие более 130 тысяч человек, а формат был один на один на выбывание. Читатели выбирали одного из двух игроков, проходившего в следующий раунд, а проигравший вылетал.

Нападающий ПСЖ и сборной Франции победил в финальном голосовании Лионеля Месси, набрав 56% голосов.

Третье место досталось Кариму Бензему, набравшему больше голосов, чем Эрлинг Холанд (66% на 44%).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Килиан Мбаппе

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