Анчелотти провел юбилейный матч у руля Реала

Коллектив итальянца не испортил ему праздник.

В рамках полуфинала Суперкубка Испании Реал в серии пенальти переиграл Валенсию.

Для наставника мадридцев Карло Анчелотти этот матч стал особенным. Специалист провел у руля команды 200 поединков.

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Итальянец занимает 4 место среди наставников клуба по количеству матчей. Больше только у Висенте дель Боске (246), Зинедина Зидана (263) и Мигеля Муньоса (605).

Под руководством Анчелотти Реал победил в 146 матчах, 26 раз сыграла вничью и 28 раз проиграла. С 63-летним коучем "сливочные" выиграли 8 трофеев, среди которых две Лиги чемпионов.