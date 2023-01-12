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Реал - Валенсия 1:1 (4:3 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании 11.01.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты кубкового противостояния.
Сегодня, 08:30
Реал - Валенсия / Getty Images
Реал - Валенсия / Getty Images

В среду, 11 января, состоялся полуфинальный поединок Суперкубка Испании, в котором встречались Реал и Валенсия.

В первом тайме мадридский клуб вышел вперед благодаря голу Бензема с пенальти.

Уже на первой минуте второй половины встречи Валенсия сравняла счет, а автором гола стал Лино.

В дополнительное время команды создали пару моментов, но реализовать их не сумели. Победитель противостояния определился в серии пенальти, где лучшими оказались футболисты Реала.

Вашему вниманию видео всех голов матча Реал - Валенсия в Суперкубке Испании:

Реал - Валенсия 1:1 (по пен. 4:3)
Голы: Бензема, 39 (пен.) - Лино, 46.

Реал: Куртуа - Васкес (Карвахаль, 69), Милитао (Менди, 74), Рюдигер, Начо - Вальверде (Себальос, 106), Камавинга (Модрич, 46), Кроос - Родриго (Асенсио, 84), Бензема, Винисиус.

Валенсия: Мамардашвили - Коррея, Джемерт, Озкачар, Гайя - Лато (Мориба, 95), Алмейда (Гильямон, 115), Муса (Фулькье, 95), Лино (Перес, 82) - Клюйверт (Дуро, 73), Кавани.

Предупреждения: Камавинга, Начо - Клюйверт, Джемер, Кавани, Алмейда.


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Видео

Реал - Валенсия 1:1 (4:3 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании
Реал - Валенсия 1:1 (4:3 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании

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