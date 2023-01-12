Гвардиола прокомментировал вылет Ман Сити из Кубка Лиги

В рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги Саутгемптон неожиданно переиграл Манчестер Сити.

Наставник "горожан" Пеп Гвардиола высказался о матче. По словам испанца, "святые" были лучше его команды на поле.

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"Победила лучшая команда. Мы плохо играли, особенно в начале. Есть много матчей, которые можно начинать неудачно, а потом справиться в ходе встречи, но мы этого не сделали. Когда ты не готов к таким матчам, то постоянно не успеваешь за соперником. Когда готов – забиваешь голы.

Это был плохой вечер для нас. Соперник был лучшим, поздравляем его с этим. Чтобы побеждать, этого нужно заслужить. Мы не заслужили", – сказал Гвардиола.

Напомним, в полуфинале турнира Саутемптон сыграет с Ньюкасл Юнайтед.