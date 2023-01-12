iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола прокомментировал вылет Ман Сити из Кубка Лиги

Испанский специалист признал превосходство соперника.
Сегодня, 10:53

В рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги Саутгемптон неожиданно переиграл Манчестер Сити.

Наставник "горожан" Пеп Гвардиола высказался о матче. По словам испанца, "святые" были лучше его команды на поле.

Читай также: Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Кубка английской лиги

"Победила лучшая команда. Мы плохо играли, особенно в начале. Есть много матчей, которые можно начинать неудачно, а потом справиться в ходе встречи, но мы этого не сделали. Когда ты не готов к таким матчам, то постоянно не успеваешь за соперником. Когда готов – забиваешь голы.

Это был плохой вечер для нас. Соперник был лучшим, поздравляем его с этим. Чтобы побеждать, этого нужно заслужить. Мы не заслужили", – сказал Гвардиола.

Напомним, в полуфинале турнира Саутемптон сыграет с Ньюкасл Юнайтед.


Статьи по теме

Барселона готова продать трех футболистов группы атаки Барселона готова продать трех футболистов группы атаки
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Пиоли высказался о вылете Милана из Кубка Италии Пиоли высказался о вылете Милана из Кубка Италии
Теннис: Расписание турниров на 2023 год Теннис: Расписание турниров на 2023 год
Помочь журналистам

Видео

Реал - Валенсия 1:1 (4:3 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании
Реал - Валенсия 1:1 (4:3 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
просмотров

Последние новости

Европа13:04
Барселона готова продать трех футболистов группы атаки
Киберспорт12:52
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа12:36
Пиоли высказался о вылете Милана из Кубка Италии
Теннис12:05
Теннис: Расписание турниров на 2023 год
Европа12:00
Манчестер Юнайтед договорился о трансфере Вегхорста
Украина11:30
Футболисты Динамо вернулись из зимнего отпуска
Европа10:53
Гвардиола прокомментировал вылет Ман Сити из Кубка Лиги
Европа10:31
Анчелотти провел юбилейный матч у руля Реала
Европа10:13
Тренер Марселя: Мы рады, что Малиновский с нами
Европа09:50
Герой сборной Аргентины осчастливил детей, показав чемпионскую медаль
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK